Casertana senza Anastasio nella gara contro il Potenza Turno di stop a causa dell'ammonizione rimediata nel match contro il Latina

Un turno di stop per Armando Anastasio: il difensore della Casertana era diffidato e con l'ammonizione rimediata nella gara contro il Latina e chiusa con il risultato di 1-1 scatta la giornata di squalifica. I falchetti vivranno senza Anastasio il match contro il Potenza, in programma sabato (ore 20.45) al "Pinto" (secondo match consecutivo tra le mura amiche per la squadra allenata da Vincenzo Cangelosi). Il partenopeo tornerà a disposizione domenica 11 nella trasferta al "Massimino" per la gara contro il Catania. La Casertana occupa il quarto posto in compagnia di Picerno e Crotone, a quota 39 punti, a -1 dal Benevento terzo e a -2 dall'Avellino secondo. Due sconfitte e un pareggio per i falchetti nelle ultime tre giornate dopo la lunga serie di risultati utili consecutivi.