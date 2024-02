Serie C: Casertana senza Soprano a Catania Quinto giallo con il Potenza e il difensore salterà la trasferta in terra etnea

La Casertana non potrà contare su Marco Soprano nella gara contro il Catania, in programma domenica (ore 16.15) allo stadio "Massimino" e valida per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C. Il difensore ha rimediato il quinto giallo in campionato nella gara contro il Potenza (0-0) e salterà, quindi, la trasferta in terra etnea per poi tornare a disposizione nel turno infrasettimanale, quando la Casertana ospiterà il Monterosi Tuscia giovedì 15 (ore 18.30).

Il ds Degli Esposti: "Possono capitare momenti negativi"

Nel frattempo il direttore sportivo dei falchetti, Alessandro Degli Esposti, non nasconde il periodo negativo in termini di risultati, ma rimarca tutte le possibilità di rilancio immediato: "Lungo il percorso possono capitare momenti negativi. - ha spiegato il ds della Casertana - Ripartiamo dal nostro lavoro quotidiano". Dello stesso avviso anche il tecnico, Vincenzo Cangelosi: "Una flessione che poteva starci. Restiamo uniti e ne verremo fuori", ha aggiunto l'allenatore rossoblu.