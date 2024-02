Casertana-Monterosi 4-3: Rovaglia nel recupero, il tabellino Sotto di due gol al 15', i falchetti firmano il sorpasso. Vano pareggia al 90', poi il gol decisivo

La Casertana batte il Monterosi Tuscia con il risultato di 4-3 e ritrova la vittoria che mancava dal 6 gennaio scorso. Avvio oltremodo complicato per i falchetti che subiscono il gol di Piroli e si ritrovano sotto di due reti al 15' con la firma di Mbende. Il rigore trasformato da Carretta consente alla Casertana di accorciare le distanze al 31' e di accelerare nella ripresa. Bacchetti realizza il pari, Carretta il sorpasso con la doppietta personale, ma non è ancora finita. Vano sigla il 3-3 al 90', in pieno recupero ecco il nuovo vantaggio rossoblu con il gol di Rovaglia: 4-3 e rilancio per la squadra di Cangelosi.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventiseiesima Giornata

Casertana - Monterosi 4-3

Marcatori: 3' Piroli (M), 15’ Mbende (M) 31' rig. Carretta (C), 63' Bacchetti (C), 76' Carretta (C), 90' Vano (M), 92' Rovaglia (C)

Casertana (3-4-3): Venturi; Sciacca, Celiento, Bacchetti; Calapai, Deli (46’ Casoli), Toscano, Anastasio (93’ Soprano); Carretta, Taurino (74’ Rovaglia), Tavernelli. All. Cangelosi. A disp. Marfella, Matese, Galletta, Paglino, Turchetta, Nicoletti

Monterosi (3-5-2): Forte; Sini, Mbende, Piroli (80’ Rossi); Verde, Fantacci (55’ Scarsella), Gori (80’ Silipo), Parlati, Crivello (55’ Crescenzi); Vano, Eusepi (71’ Gavioli). All. Scazzola. A disp. Rigon, Di Francesco, Tartaglia, Bittante, Tolomello, Ferreri

Arbitro: Catanoso

Ammoniti: Deli (C), Sini (M), Piroli (M), Gori (M), Scarsella (M), Vano (M), Celiento (C), Mbende (M)

Recupero: 2' pt, 6' st