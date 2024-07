Casertana: ufficiale la sede del ritiro estivo per i rossoblu Preparazione precampionato dal 24 luglio al 4 agosto

Roccaraso sarà ancora una volta la sede della preparazione estiva per la Casertana. La società presieduta da Giuseppe D'Agostino, ripartita nel nuovo ciclo tecnico con il direttore sportivo Trevor Trevisan e con Manuel Iori allenatore, ha ufficializzato i dettagli relativi al ritiro precampionato. I rossoblu raggiungeranno la città abruzzese il prossimo 24 luglio e svilupperanno le sedute di allenamento fino al 4 agosto. Prima del viaggio destinazione Roccaraso la Casertana si ritroverà all'ombra della Reggia per le visite mediche e il raduno.

La nota ufficiale del club rossoblu

"Torniamo in terra abruzzese. Dal 24 luglio al 4 agosto falchetti in ritiro a Roccaraso, diventata ormai dimora abituale dei colori rossoblu. La partenza sarà anticipata da alcuni giorni all'ombra della Reggia per i consueti test e visite mediche di rito".

Foto: pagina ufficiale Facebook Casertana F.C.