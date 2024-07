Casertana: ecco Sasha Mancini Novità nella rosa rossoblu, prime ore di lavoro per i falchetti verso il ritiro di Roccaraso

Sasha Mancini è un nuovo calciatore della Casertana. Centrocampista, classe 2004, Mancini entra nella rosa rossoblu dopo l'ultima stagione vissuta in maglia Ravenna in Serie D. Nella giornata di ieri la Casertana ha ufficializzato anche l'accordo con Jonas Heinz nelle prime ore di lavoro sul campo per i falchetti.

Il comunicato ufficiale del club

"La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Sasha Mancini. Centrocampista esterno duttile classe 2004. Cresciuto in Belgio nei vivai di Zavantem e Diegem, nella stagione 2022/23 ritorna in Italia collezionando 26 presenze e 2 gol nel girone I di serie D con il Santa Maria Cilento. La scorsa stagione è stato tra i protagonisti con la maglia del Ravenna (serie D)".

Foto: pagina ufficiale Facebook Casertana F.C.