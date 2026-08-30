Casertana, Espinal: "I cambi hanno fatto la differenza, avanti così" "Questo è un campionato molto competitivo, tutte le squadre si stanno rinforzando"

Vinicio Espinal, tecnico della Casertana, si gode la sua prima vittoria sulla panchina dei falchetti. Il 2-1 conquistato nel derby contro il Savoia può rappresentare un punto di ripartenza per i rossoblu. "Sicuramente l'approccio non è stato dei migliori, però sono contento della reazione avuta dopo il loro gol. Ma ancor di più, sono contento dei cambi che hanno fatto di nuovo la differenza. C'hanno dato una mano a portare a casa il risultato perchè la fatica fisica è venuta fuori, ma con i nuovi ingressi siamo riusciti a chiudere al meglio la partita. Loro sono partiti molto aggressivi, poi abbiamo visto che si sviluppavano degli spazi e siamo riusciti a trovare delle ottime situazioni che c'hanno permesso di mettere le mani sulla gara. Mercato? Voi conoscete Degli Esposti e sapete che sa bene cosa fare e che ha sempre un piano ben preciso. Io penso al prossimo impegno di campionato".

"Dobbiamo lavorare tanto. Siamo insieme ancora da troppo poco tempo. Sono contento per i ragazzi che ho visto felici nello spogliatoio. E' arrivata una vittoria in rimonta che meritavamo dopo aver fatto una bella partita sette giorni prima ma senza arrivare al meritato successo. Questa vittoria ci dà gioia ed ancora più entusiasmo per continuare lungo questa strada".

"Stiamo lavorando sul gestire la gara. Secondo me è anche una questione di lucidità mentale. Aumentando lo stato di forma, diventa tutto più semplice. Nella ripresa abbiamo cercato di gestirla per non lasciare spazio a qualche loro folata. A questo si è aggiunto un caldo incredibile che ha rallentato alcune dinamiche di gara".

"Tutti stanno facendo acquisti importanti e stanno allestendo buone squadre. Questo è un campionato molto competitivo. I risultati di questo avvio parlano chiaro. E' un campionato bello con tanto tifo, tanto ardore".