Ricoverato in Tin il neonato soccorso dai carabinieri a Pignataro Maggiore Cardarelli: buone le condizioni cliniche generali

È nel reparto di terapia intensiva neonatale (Tin) del Cardarelli dalle 6:30 di questa mattina il neonato soccorso dai carabinieri nel comune di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, il cui ritrovamento è tuttora in corso di accertamento.

Le sue condizioni cliniche generali sono buone. Al bambino è stato dato il nome di Mattia Mattia.

È giunto al Cardarelli con il servizio di trasporto neonatale di emergenza dopo aver accertato la disponibilità di un posto letto, mentre in un primo momento era stato assistito per il primo soccorso attraverso il 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale Santobono.

I medici dell’Unità operativa complessa di terapia intensiva neonatale, diretta da Maria Gabriella De Luca, hanno allertato sin dalle prime ore di questa mattina gli assistenti sociali.

Al momento il neonato è sottoposto ad accertamenti e controlli previsti dai protocolli, la sua respirazione è comunque autonoma e la suzione sufficiente.