Lavori di manutenzione straordinaria, modifiche circolazioni treni: ecco dove

Dal 1° al 7 settembre rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) eseguirà improrogabili interventi di manutenzione straordinaria nell’ambito della stazione di Santa Maria Capua Vetere.
Le attività riguardano il rinnovo di alcuni deviatoi presenti in stazione, lavori che vedranno impiegate circa 25 persone, tra operai e tecnici specializzati di Rfi e delle ditte appaltatrici, per un impegno economico complessivo di circa 250mila euro.
Gli interventi comporteranno l’inibizione della circolazione al binario I di stazione, con conseguente inaccessibilità alla rete Eav per Piedimonte Matese. Pertanto, per consentire la piena operatività dei cantieri, nei giorni interessati dai lavori sarà modificato il programma di circolazione con limitazioni e cancellazioni per alcuni treni regionali Eav.
Maggiori dettagli sui provvedimenti di circolazione saranno consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.