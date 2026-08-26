Cesa, lotta agli illeciti: operazione della polizia municipale Un impianto abusivo artatamente realizzato e direttamente collegato alla rete idrica comunale

Il comando della polizia municipale intensifica i controlli sul territorio a tutela della legalità e dei beni pubblici. Nei giorni scorsi, a seguito di una segnalazione tempestiva da parte di un cittadino, gli agenti della polizia municipale di Cesa hanno individuato e represso un grave episodio di prelievo illecito di acqua.

L'operazione è stata condotta in via Campostrino, dove gli operatori hanno eseguito un accurato e approfondito sopralluogo all'interno di uno stabile. Nel corso delle verifiche è emersa la presenza di un impianto abusivo artatamente realizzato e direttamente collegato alla rete idrica comunale.

Gli agenti, coordinati dal comandante Francesco Barone, hanno proceduto, immediatamente, al sequestro penale del corpo del reato, successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria. I soggetti ritenuti responsabili dell'allaccio irregolare sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per il reato di furto aggravato.

L'amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento al cittadino per la preziosa segnalazione, sottolineando come la collaborazione attiva tra residenti e istituzioni sia fondamentale per contrastare comportamenti illegali che danneggiano l'intera comunità.

I controlli sul territorio proseguiranno con la massima fermezza anche nelle prossime settimane per prevenire e reprimere ogni forma di illecito.