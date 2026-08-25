Si spaccia per carabiniere e tenta di truffare una donna: denunciato Nei guai un trentenne di Volla

Avrebbe tentato di mettere a segno una truffa ai danni di una donna, presentandosi telefonicamente come un appartenente all’Arma dei Carabinieri e prospettandole la possibilità di evitare conseguenze giudiziarie in cambio di denaro.

È quanto contestato, allo stato degli atti e nel rispetto della presunzione di innocenza, a un uomo di 30 anni, residente a Volla, che i carabinieri della stazione di Cellole hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di tentata truffa.

Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, l’uomo avrebbe contattato telefonicamente una donna classe 72, residente a Cellole, qualificandosi falsamente come “carabiniere”.

Nel corso della conversazione le avrebbe riferito che a suo carico risultavano diverse denunce, sostenendo che queste avrebbero potuto essere ritirate mediante il pagamento di una somma di denaro, non meglio precisata.

L’uomo avrebbe quindi annunciato alla donna che si sarebbe recato direttamente presso la sua abitazione. La potenziale vittima, insospettita dall’insolita richiesta, ha invece scelto di rivolgersi immediatamente ai veri Carabinieri, consentendo ai militari della Stazione di Cellole di intervenire tempestivamente.

I Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione e identificato il sospettato all’esterno dello stabile. Nel corso degli accertamenti è stata sottoposta a sequestro una Fiat 600 nella disponibilità dell’uomo, risultata noleggiata presso una società con sede a Cercola, oltre a due telefoni cellulari e una radio ricetrasmittente portatile.

Al termine delle attività, l'uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria competente.

L’episodio ripropone l’attenzione sul fenomeno delle truffe e dei tentativi di raggiro ai danni di persone vulnerabili, spesso realizzati facendo leva sulla paura e sulla falsa autorità di appartenenti alle Forze dell’Ordine. In particolare, è bene ricordare che nessun appartenente all’Arma dei Carabinieri richiede denaro per ritirare denunce, evitare arresti o risolvere procedimenti giudiziari.

In presenza di richieste di denaro accompagnate da simili pretesti, il consiglio è di non consegnare somme di denaro né beni personali, non seguire le indicazioni dello sconosciuto e contattare immediatamente le Forze dell’ordine, fornendo ogni elemento utile per consentire un tempestivo intervento.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza definitiva, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.