Cesa, Sicurezza luoghi di lavoro: rinnovata commissione comumale permanente Obiettivo: mantenere alta l’attenzione su una tematica cruciale per l'intera comunità

Prosegue con continuità e rinnovato slancio l’impegno dell’amministrazione comunale di Cesa sul fronte della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con la firma del recente decreto sindacale da parte del primo cittadino Enzo Guida, il Comune ha proceduto ufficialmente al rinnovo della commissione comunale permanente “Sicurezza luoghi di lavoro”, confermando la volontà di mantenere alta l’attenzione su una tematica cruciale per l'intera comunità.

Vicepresidente dell’organismo sarà l’avvocato Raffaele Bencivenga, già consigliere comunale, in rappresentanza dell’associazione “Giuseppe Dell’Omo - contro le morti sul lavoro”.

Il rinnovo di questo organismo collegiale si inserisce all'interno di un percorso di sensibilizzazione e prevenzione intrapreso da tempo dall'ente. Tra le iniziative di rilievo promosse, negli ultimi anni, figurano la costante valorizzazione della Giornata del Primo Maggio dedicata alle vittime sul lavoro e la significativa intitolazione di via Caduti sul Lavoro, simboli tangibili di una vicinanza istituzionale concreta.

La nuova composizione della Commissione vede la partecipazione dei rappresentanti della minoranza consiliare, i consiglieri Luigi Oliva e Cesario Bove, del mondo associativo e dei lavoratori, con la designazione del dipendente comunale Francesco Salvatore Coniglio in qualità di RLS. La presidenza dell'organismo è guidata direttamente dal sindaco, mentre la delega assessorile di riferimento è affidata ad Alfonso Marrandino.

"La sicurezza nei luoghi di lavoro non è soltanto un obbligo di legge, ma un valore etico fondamentale e una priorità assoluta che richiede un impegno costante nel tempo" - dichiara il sindaco Guida.

"Con il rinnovo di questa Commissione Permanente, fortemente voluta e portata avanti insieme al prezioso supporto dell'Associazione 'Giuseppe Dell'Omo' - aggiunge - confermiamo la volontà di non abbassare la guardia. Negli ultimi anni abbiamo cercato di tenere accesi i riflettori su questo tema attraverso atti concreti e momenti di profondo valore simbolico, come l'intitolazione di via Caduti sul Lavoro e le iniziative per il Primo Maggio.

Questo organismo continuerà a svolgere un ruolo di proposta, controllo e sensibilizzazione per fare in modo che il rispetto delle regole e la tutela della vita umana siano sempre al centro della nostra azione amministrativa. Ringrazio tutti i componenti, i consiglieri di minoranza, le associazioni e i rappresentanti dei lavoratori per aver scelto di proseguire questo cammino insieme".