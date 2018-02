Casertana, le parole di Pinna e Forte Carriero va al Parma ma resta in prestito ai rossoblù

“Sono orgoglioso di approdare in una società gloriosa come la Casertana”. Entusiasta Francesco Forte poco dopo la firma che lo lega alla Casertana: “Caserta è una piazza ambita da tutti – commenta il portiere – e trovo una rosa di assoluto valore. La società ha voluto fortemente il mio ingaggio e questo è stato un ulteriore stimolo. La situazione di classifica non è delle migliori, ma sono convinto che con il lavoro riusciremo a tirarci fuori. Alla fine il valore di questa rosa verrà fuori”.

Paride Pinna era il nome tanto atteso dai tifosi rossoblu e che la società ha voluto regalarsi nelle sessione invernale del mercato: “Sono davvero felice di vestire la maglia della Casertana – commenta Pinna – Arrivo in una piazza importante e in una società che sta lavorando con grande serietà. Della città mi ha parlato molto bene Riccardo Idda, mio conterraneo e compagno di squadra al Cosenza; nonché lo stesso Emanuele D’Anna. L’ho contattato non appena la trattativa era stata intavolata e mi ha parlato un gran bene di tutto l’ambiente. A lui ho chiesto con mai una squadra con giocatori così importanti sia in quella situazione di classifica. Il campionato alla lunga esprime i giusti valori e sono davvero fiducioso. Risaliremo la china. Mi ero posto come obiettivo quello di restare in un target di piazza qualora avessi lasciato Cosenza. Per fortuna è arrivata Caserta che, per di più, è gemellata proprio con la mia ex tifoseria. Onorato di essere qui”.

La Casertana FC comunica di aver ceduto al Parma Calcio il centrocampista Giuseppe Mattia Carriero che resterà in rossoblu con la formula del prestito fino al 30 giugno 2018.

Si tratta di un’importante operazione economica, resa possibile dai buoni rapporti che intercorrono tra le due società. Un trasferimento che permette al calciatore, lanciato nel professionismo dalla Casertana FC, di proseguire la propria crescita e che riconosce al club rossoblu gli investimenti posti in essere per valorizzare uno dei suoi talenti più significativi.

Redazione