Sigma Aversa, si riparte in attesa dell'inizio della Pool B Si inizia il 4 febbraio contro la Sieco Service

La Sigma Aversa riaccende i motori perché dalla settimana prossima si (ri)parte. Dopo la conclusione della ‘prima fase’ dal 4 febbraio la squadra del presidente Sergio Di Meo sarà ai nastri di partenza della Pool B. Sono tre le Pool, ufficialmente Pool A, B e C ma dai più ribattezzate “Paradiso, Purgatorio ed Inferno”. Le motivazioni di questi nomi emblematici sono presto dette. Le otto squadre della Pool A, hanno nulla da perdere e tanto da guadagnare. La loro permanenza in Serie A2 UnipolSai è assicurata e le prime sei classificate, al termine del girone parteciperanno ai Play-Off promozione in SuperLega.

Le ultime due giocheranno invece un turno preliminare con le prime due della “Pool B”. Le squadre che supereranno questo turno preliminare parteciperanno con le altre ai Play Off promozione. Chi perde rimane salvo, in A2. Assodato che le prime due classificate al termine della Pool B (quella nella quale sono inseriti i normanni) possono avere ancora chances di promozione, bisogna sapere che le ultime due di questo girone sfideranno, nel solito turno preliminare, le prime due dell’ultima Pool, la pool C. Le perdenti di questo preliminare saranno relegate nel Play-Out con le altre squadre rimanenti nella Pool C, eccezion fatta per l’ultima in assoluto, che verrà retrocessa senza appello in serie B. Sei squadre, alla fine, si sfideranno e da queste, le tre perdenti saranno retrocesse.

Fatta la doverosa premessa, la Sigma Aversa con 13 punti, nella Pool B, occupa il secondo posto di una classifica molto corta che va dai 14 punti di Gioia del colle ai 3 di Mondovì. I ragazzi di coach Pasquale Bosco debutteranno a Ortona contro la Sieco Service Ortona il 4 febbraio alle 19.30, contro una formazione già affrontata due volte la passata stagione. Poi si torna praticamente subito in casa: per l’indisponibilità del PalaJacazzi nel weekend la gara Sigma Aversa-Vbc Mondovì si giocherà mercoledì 7 alle 20.30. Poi a seguire le sfide con Gioia del Colle e Cantù. Quindi inizierà il ritorno mentre il calendario dell’ultimo turno resta ancora da definire. La Sigma Aversa giocherà nei seguenti giorni ed orari:

- Domenica 4 febbraio, ore 19.30: Sieco Service Ortona-Sigma Aversa (1ª Andata)

- Mercoledì 7 febbraio, ore 20.30: Sigma Aversa-VBC Mondovì (2ª Andata)

- Domenica 18 febbraio, ore 16: Gioiella Micromilk-Sigma Aversa (3ª Andata)

- Sabato 24 febbraio, ore 20.30 Sigma Aversa-Pool Libertas Cantù (4ª Andata)

- Sabato 3 marzo, ore 18 Sigma Aversa-Sieco Service Ortona (1ª Ritorno)

- Sabato 10 marzo, ore 20.30 VBC Mondovì- Sigma Aversa (2ª Ritorno)

- Sabato 17 marzo, ore 20.30 Sigma Aversa-Gioiella Micromilk Gioia del Colle (3ª Ritorno)

- Pool Libertas Cantù-Sigma Aversa (4ª ritorno, resta da definire il calendario di tutta l’ultima giornata)

Questa la classifica: Gioiella Micromilk Gioia Del Colle 14, Sigma Aversa 13, Aurispa Alessano 11, Pool Libertas Cantù 10, Sieco Service Ortona 9, Goldenplast Potenza Picena 6, Conad Reggio Emilia 6, Vbc Mondovì 3.