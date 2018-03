Sigma Aversa U20, la squadra di coach Nappa è straripante Grande stagione per gli aversani che hanno lasciato solo un set agli avversari

L’Under 20 della Sigma Aversa sa solamente vincere. La formazione allenata da coach Ignazio Nappa ha letteralmente dominato il campionato regionale interterritoriale lasciando solamente un set agli avversari in dieci partite disputate. Il girone infatti si è chiuso con 30 punti grazie ai 30 set vinti e appunto uno solo perso. La settimana scorsa è arrivato il bel successo in trasferta contro i cugini normanni della Romeo mentre alla ‘De Curtis’ è arrivato l’ennesimo 3-0 contro il Volley Scafati. Adesso i ragazzi di Nappa se la vedranno con la Snav Folgore Massa (ko in finale provinciale per 3-1 con la Gis Pallavolo Ottaviano) alla Final Four che sarà organizzata dalla Snav Folgore Massa il 28 e 29 marzo.

Ancora in lotta a livello regionale anche l’Under 16 di Pasquale Marrone e Ignazio Nappa che ha conosciuto la parola sconfitta (contro l’Elisa Volley Pomigliano) ma sogna ancora la Final Four regionale visto che si trova al secondo posto ed ha tutte le carte in regola per riuscire ad avere la meglio sulla inseguitrice Battipaglia. Lo scontro diretto, nel girone d’andata, ci sarà il prossimo 22 marzo alle 18 alla ‘De Curtis’.

Più complicato invece il cammino dell’Under 14, sempre guidato da Pasquale Marrone, che sta lottando con la Pallavolo Ischia per ottenere il pass per la Final Four. In testa la formazione salernitana del Pratole Pessy Volley. Grandi soddisfazioni arrivano anche dal campionato provinciale Under 13 3x3 dove c’è una formazione che sta conquistando solamente vittorie e che punta a conquistare il titolo provinciale. Nei prossimi giorni partiranno anche i campionati Under 13 6x6 e quelli dedicati all’Under 12.