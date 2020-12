Covid, ok dall'Ema: il vaccino Pfizer è sicuro ed efficace Speranza: è la notizia che aspettavamo

Via libera anche dall'Unione Europea al vaccino Pfizer/Biontech. L'Ema ha dato l'autorizzazione condizionale del vaccino per il Covid 19. Ad annunciarlo è stata Marie-Agnes Heine, direttrice della comunicazione dell'Agenzia europea per i medicinali.

Subito il commento del Ministro della Salute Roberto Speranza:

"L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia".

Le prime dosi per l'Italia partiranno dal Belgio il 24 dicembre e arriveranno allo Spallanzani di Roma a partire dal 26 per la successiva distribuzione in tutta Italia. Il 27 previsto il "Vaccine day".