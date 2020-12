Sanità: "Ripensare sistema medicina d'urgenza e territoriale" Le parole di Gianluca Giuliano, segretario Nazionale della Ugl Sanità

Una analisi di Quotidiano Sanita' fotografa "la drammatica situazione della medicina d'urgenza in Italia". "Il quotidiano di informazione sanitaria - dice Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della Ugl Sanita' - ha effettuato una analisi sui dati degli annuari del SSN prodotti dal Ministero della Salute da cui emerge come tra il 2013 e Il 2018 siano stati chiusi il 10% dei Pronto Soccorso e che si sono perse, in questo lasso di tempo, il 15% delle ambulanze. In diminuzione anche i dipartimenti di emergenza e le Unita' Mobili di Rianimazione. Chi in questi anni ha avallato queste scelte determinate da tagli indiscriminati, dovra' assumersene le responsabilita'".

Il sindacalista poi prosegue: "Come ci si puo' sorprendere di fronte alle difficolta' riscontrate nel fronteggiare la pandemia da Covid-19? Certo, si tratta di un evento imponderabile, ma i fatti confermano come il sistema sia stato portato all'orlo del collasso da questi mesi di esplosione del virus. Quando urlavamo la nostra rabbia per i tagli indiscriminati e senza alcuna logica che si sono succeduti non siamo stati ascoltati e ora ci troviamo di fronte a una crisi del SSN da cui si fa fatica a capire quale potra' essere via d'uscita. Gli stanziamenti recenti sono un palliativo insufficiente perche' ormai il problema e' esploso nella sua totale drammaticita'. La UGL Sanita' torna a chiedere interventi strutturali per rifondare il SSN. Tra questi c'e' bisogno di ripensare il modello della medicina d'emergenza potenziandola attraverso forti investimenti in uomini, tecnologie, mezzi e strutture. Sara' fondamentale - conclude Giuliano - togliere pressione ai Pronto Soccorso attraverso il rafforzamento della medicina del territorio".

