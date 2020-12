Covid, accordo ministeri salute-interno su centri accoglienza La validità dell'accordo sarà per l'intera durata dello stato di emergenza

Presso il ministero della Salute e alla presenza della sottosegretaria Sandra Zampa, e' stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione tra il Dipartimento delle liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno e l'Istituto Nazionale per la promozione delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della poverta' (INMP) relativo alla salute delle persone ospitate nel sistema di accoglienza per migranti nel corso della pandemia di COVID-19.

"Tale Accordo rientra in un quadro piu' ampio di collaborazione inter-istituzionale tra il Dipartimento delle liberta' civili e dell'immigrazione e l'INMP e rappresenta certamente uno strumento utile per la conoscenza della diffusione del Coronavirus nelle strutture di accoglienza", ha detto Zampa.

La validita' dell'accordo e' per l'intera durata dello stato di emergenza nazionale e prevede l'organizzazione e la gestione di strumenti informativi che consentano di affrontare nel migliore dei modi la diffusione del virus nelle strutture di accoglienza e di adottare le principali misure di prevenzione e mitigazione dell'epidemia. Tale obiettivo sara' raggiunto attraverso il completamento, al 31 dicembre 2020, dell'Indagine nazionale sulla diffusione del contagio nell'ambito delle strutture facenti parte del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati condotta da INMP tra l'11 maggio e il 12 giugno 2020; attraverso la ricognizione trimestrale dell'attuazione, all'interno delle strutture di accoglienza, delle "Indicazioni operative ad interim per la gestione di strutture con persone ad elevata fragilita' e marginalita' socio-sanitaria nel quadro dell'epidemia di COVID-19", pubblicate dall'INMP nel luglio 2020 e aggiornate nell'ottobre 2020; infine, attraverso il tracciamento dei nuovi casi di positivita' al SARS-CoV-2 nelle strutture del sistema di accoglienza.

"Tali strumenti supporteranno le Prefetture, il Servizio centrale dell'ANCI e il Dipartimento delle liberta' civili, ciascuno per le proprie competenze istituzionali, a conoscere l'effettivo impatto della pandemia nel sistema di accoglienza per migranti, con specifici elementi utili a comprendere lo sforzo che il sistema medesimo sta compiendo nell'adeguamento agli standard definiti delle indicazioni operative ad interim", ha spiegato il prefetto Michele di Bari, Capo Dipartimento Liberta' Civili e Immigrazione.

"Gli strumenti informativi oggetto dell'Accordo, tra cui il flusso corrente dei nuovi casi, apporteranno evidenze su una stratificazione di popolazione cui spesso gli organi di informazione si riferiscono senza disporre di dati di conoscenza solidi e il completamento dell'indagine nazionale dei casi nel sistema di accoglienza fornira' una conoscenza dettagliata del fenomeno epidemico nelle cosiddette fasi uno e due della pandemia", ha detto Concetta Mirisola, direttore generale INMP.

"Mi auguro che tale Accordo, oltre a fornire informazioni epidemiologiche aggiornate e scientificamente qualificate al Ministero della Salute e alla comunita' scientifica, contribuisca a determinare un miglioramento della qualita' dell'informazione pubblica, determinante essenziale della corretta narrazione del fenomeno", ha concluso Zampa.

I tre strumenti informativi saranno disponibili agli enti gestori sulla piattaforma predisposta dall'INMP a partire dal 4 gennaio 2021.

(ITALPRESS).