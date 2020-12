Scuola, Bernini "Rinvio rientro sarebbe imperdonabile" Le parole della presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

"Sono ormai sempre piu' frequenti le esternazioni di ministri per dire che sul Recovery Plan non c'e' piu' tempo da perdere, segno evidente che se ne e' gia' perso anche troppo. Ma a preoccupare non sono solo i ritardi sulle risorse europee: fa riflettere infatti l'allarme lanciato oggi dal professor Miozzo, coordinatore del comitato tecnico scientifico, secondo cui e' necessario trovare soluzioni urgenti per riaprire in sicurezza le scuole il 7 gennaio, ammettendo che anche su questo "siamo molto in ritardo". Considerando i precedenti, purtroppo, queste sembrano essere le avvisaglie di un nuovo, imperdonabile rinvio". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

(ITALPRESS).