V-Day, partiranno la notte di Natale le prime dosi del vaccino Il camion frigo consegnerà le dosi il 26 dicembre allo Spallanzani di Roma

Il vaccino anti-Covid è stato approvato dall'Aifa e sta arrivando in Italia. Il carico partirà da Puurs, nelle Fiandre, un paese di 16mila abitanti dove ha la sede la Pfizer e varcherà la frontiera italiana su un camion frigo la notte di Natale, e percorrerà l'autostrada fino a Roma, dove la consegna è prevista per il giorno di Santo Stefano, all'Istituto Spallanzani

I primi vaccinati saranno gli italiani simbolo della lotta al Covid. Dopo il via libera dell'Agenzia italiana per il farmaco (Aifa) all'immissione in commercio del vaccino Pfizer Biontech ora in Italia si attendono le 9.750 dosi per essere subito disponibili il 27 dicembre, per il V-day, in cui in tutta Europa partirà la campagna vaccinale. In cima alla lista delle somministrazioni in Italia ci saranno una giovane infermiera, un operatore socio sanitario impegnato nei reparti Covid, una ricercatrice e due medici, tutti dell'Istituto Spallanzani di Roma e tutti da subito in prima linea a fronteggiare l'emergenza della pandemia.