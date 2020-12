Di Maio: "Chico Forti tornerà in Italia" Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio

"Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornera' in Italia. L'ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Il Governatore della Florida ha infatti accolto l'istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia". Lo annuncia su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Si tratta di un risultato estremamente importante, che premia un lungo e paziente lavoro politico e diplomatico. Non ci siamo mai dimenticati di Chico Forti, che potra' finalmente fare ritorno nel suo Paese vicino ai suoi cari - aggiunge il ministro Di Maio. Sono personalmente grato al Governatore DeSantis e all'Amministrazione Federale degli Stati Uniti. Un ringraziamento speciale al Segretario di Stato Mike Pompeo, con il quale ho seguito personalmente la vicenda e con il quale ho parlato ancora nel fine settimana, per l'amicizia e la collaborazione che ha offerto per giungere a questo esito cosi' importante.

Il Governo seguira' ora i prossimi passi per accelerare il piu' possibile l'arrivo di Chico. Erano vent'anni che aspettava questo momento e siamo felici per lui, per i suoi cari, per la sua famiglia, per tutta la citta' di Trento. E' un momento commovente anche per noi".

