Firmata ordinanza per rientro italiano dal Regno unito L'ingresso solo su presentazione al momento dell'imbarco di un tampone negativo fatto 72 ore prima

I ministri della Salute, Roberto Speranza, degli Esteri, Luigi Di Maio, e dei Trasporti, Paola De Micheli, hanno firmato l'ordinanza che permette il rientro degli italiani dal Regno Unito, dopo l'allarme della variante del Coronavirus che aveva causato lo stop dei voli dal paese britannico.

"L'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono consentiti su presentazione al momento dell'imbarco di un tampone (molecolare o antigenico) negativo nelle 72 ore precedenti dalla partenza - si legge nell'ordinanza -. All'arrivo in Italia vige l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo dei tamponi al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine ove possibile ovvero entro 48 ore dall'ingresso del territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento".

(ITALPRESS).