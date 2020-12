Covid-19, scatta il lockdown di Natale L'Italia in zona rossa fino al 27 dicembre

Scatta oggi il lockdown anti-Covid di Natale: tutta Italia entra in zona rossa fino al 27. Corsa allo shopping last minute nei negozi al dettaglio, da oggi chiusi per decreto.

Nelle grandi città le principali vie dello shopping sono state prese d'assalto, da Milano, Roma, Torino a Napoli. Ultimi scampoli di affari, molto probabilmente, prima del via ai saldi invernali. Molti negozianti in tutta Italia, in vista delle chiusure a singhiozzo dei prossimi quindici giorni, hanno deciso di dire basta. Già da oggi nelle grandi città i controlli per il rispetto delle regole saranno intensificati. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte rassicura: "la stretta di Natale potrebbe permetterci di affrontare gennaio dosando le misure solo dove necessario tra zona gialla, arancione e rossa".

Restano aperti supermercati e farmacie.