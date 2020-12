Covid-19, Rezza e Brusaferro: "Mantenere alta l'attenzione" Misure restrittive per poter riaprire le scuole a gennaio

Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa ha spiegato l'andamento dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di Regia. L'epidemia da Covid-19 in Italia è in una fase decrescente ma rallentata. L'unico contesto in cui la decrescita non si registra è in Veneto. La circolazione del virus è ancora forte in tutta Europa.

L'obiettivo, spiega Brusaferro, è arrivare a 50 casi ogni 100mila abitanti da raggiungere in una settimana, ad oggi siamo a 157 casi. L'indice Rt, ovvero la trasmissione del virus, in quasi tutte le regioni è inferiore a 1 tranne in Molise. Si tratta di un indicatore importante anche se in leggera tendenza alla risalita. Questa settimana l'Rt è a 0.90, la settimana scorsa era a 0.86.

Il Direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute, Giovanni Rezza, nel corso della conferenza stampa settimanale sull'andamento epidemiologico, ha spiegato: "La riapertura delle scuole è uno dei primi obiettivi, ma c'è sempre stata molta cautela. Uno dei motivi per cui sono state prese le misure restrittive è per riprendere l'attività didattica in presenza".