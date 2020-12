Covid, il bollettino: 18.040 nuovi casi, 505 le vittime Superati i due milioni di casi registrati da inizio pandemia.

Sono 18.040 i nuovi positivi, con 193.777 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia e 505 vittime. Questi i dati emersi del ministero della Salute, da inizio pandemia inoltre sono stati superati i due milioni di casi. 2.009.317. Scendono i ricoverati in terapia intensiva a causa del covid, con 35 in meno. Un dato che porta il totale dei pazienti ricoverati a 2.589.