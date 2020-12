Archeologika 2021, la strada per valorizzare patrimonio sardo Solinas: "La nostra isola ha un grande valore aggiunto oltre la stagione estiva"

Valorizzare il territorio e far conoscere le bellezze non solo naturali, ma anche archeologiche della Sardegna. "La nostra isola ha un grande valore aggiunto per una stagione turistica che va al di la' della stagione estiva. Oggi parliamo di valorizzazione con finalita' turistiche, ma dobbiamo pensare anche una valorizzazione scientifica tanto che abbiamo in mente di coinvolgere universita' e soprintendenze con un grande piano archeologico visto che la Sardegna detiene un quinto del patrimonio nazionale" ha sottolineato Christian Solinas, Presidente della Regione Sardegna. Una storia, quella sarda, ricca di testimonianze e reperti frutto della grande civilta' nuragica che, come ha specificato lo stesso Solinas, "rappresenta un unicum che la Sardegna non e' mai riuscita a narrare nella sua completezza. Una quota importante dei fondi che abbiamo recuperato come Regione con la sottoscrizione per il patto sulle entrate e la chiusura della relativa vertenza, infatti, ho voluto fosse destinato a finanziare un grande piano archeologico regionale che possa portare a una valorizzazione di questa grande civilta'".

Una strada gia' tracciata quella della Sardegna per la valorizzazione del suo territorio e che incontra anche il favore del Ministro dei beni culturali e del turismo, Dario Franceschini, che ha sottolineato come "Quando questa fase pandemica verra' superata, il mondo riprendera' a viaggiare e il turismo tornera' a crescere quindi dobbiamo iniziare a programmare il futuro. La strada giusta per la Sardegna e' scommettere su quell'intreccio unico di bellezza, cultura, enogastronomia e tradizioni che ci rendono unici. In questo scenario sara' fondamentale l'impegno delle istituzioni per studiare, tutelare e promuovere l'inestimabile patrimonio dell'isola in grado di attrarre visitatori da tutto il mondo". Una strategia, quella studiata dalla regione, che si avvarra' anche di alcuni famosi testimonial come Roberto Giacobbo, giornalista e scrittore, che ha sottolineato come "bisogna far capire che la cultura e' un divertimento, non una sofferenza. La Sardegna l'ho vissuta in ogni sua parte e posso dire che e' unica per la sua natura e per la sua storia antica".

Una valorizzazione che portera' non solo turisti, ma anche un nuovo slancio all'economia e alla cultura. "L'economia della Sardegna passa per il turismo e il patrimonio archeologico non puo' essere solo dei sardi, ma di tutti. Sardegna e' un'isola di storie antiche e vere che devono saper essere raccontate" ha concluso Giovanni Chessa, assessore regionale del turismo.

(ITALPRESS).