Variante inglese Covid: isolato il virus a Foggia Presso l'istituto zooprofilattico il risultato

Salgono a due, entrambi provenienti dal Regno Unito, i pugliesi positivi alla cosiddetta variante inglese del covid. Ed è stato isolato nella nostra regione il virus corrispondente al ceppo. Lo fanno sapere il governatore, Michele Emiliano, e l'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco. "Il lavoro contro il coronavirus e per la tutela della salute non si e' fermato neanche il giorno di Natale - sottolineano - l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale e' riuscito nel risultato, un fatto di grandissimo rilievo scientifico". Le sequenze dell'intero genoma dei due virus verranno depositate nella banca dati pubblica e messe a disposizione della comunita' scientifica internazionale. Domani intanto - come previsto in tutta Europa per l'avvio della campagna - scatteranno le prime vaccinazioni anti covid anche in Puglia.