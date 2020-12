Covid: La Puglia è tra le regioni più a rischio in Italia L'ultimo report del Monitoraggio Covid diramato dal Ministero della Salute

Covid, l'incidenza rimane molto elevata e l'impatto dell'epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese. Inoltre si continua a osservare nella maggior parte delle Regioni un rischio moderato o alto di epidemia non controllata o non gestibile. E' quanto emerge dal'ultimo report del Monitoraggio Covid diramato dal Ministero della Salute

5 le Regioni classificate ad alto rischio: Puglia, Liguria, Marche, Umbria e Veneto. L'indice Rt si attesta sullo 0,90 (in Puglia è allo 0,88). In deciso aumento nelle ultime due settimane.

Ieri i casi positivi in tutta la regione Puglia sono stati 1.011: 512 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia Bat, 240 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 110 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione. Ben 26 i decessi di cui 4 in provincia di Foggia. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 85.674 dall'inizio della pandemia.

Intanto sono saliti a due, entrambi provenienti dal Regno Unito, i pugliesi risultati positivi alla variante inglese del covid. Virus corrispondente al ceppo al momento isolato, hanno fatto sapere il governatore, Michele Emiliano, e l'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco.