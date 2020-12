Covid, 210 morti nel Regno Unito nelle ultime ore I dati

Nel Regno Unito nelle ultime 24 ore sono stati registrati 210 morti e altri 34.693 casi di coronavirus. È quanto emerge dai dati del governo. L'emittente britannica Sky News sottolinea tuttavia che è probabile che i numeri reali siano più alti, dal momento che la Scozia non diffonde i dati fra il 24 e il 28 dicembre e l'Irlanda del Nord non fornisce i dati in questo periodo. Nel Regno Unito in totale sono oltre 70mila i decessi legati al Covid-19, soglia che è stata raggiunta il giorno di Natale.