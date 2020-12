Bassetti "Chi non si vaccina non deve lavorare in sanità" Le parole del direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova

Era giusto rendere obbligatorio il vaccino per il personale sanitario? Si', l'ho detto tante volte, andava fatta una legge prima. A questo punto vedremo a livello nazionale quale sara' stata la copertura alla fine di febbraio. A quel punto si dovranno prendere dei provvedimenti. Credo che in un ospedale, una struttura sanitaria, una Rsa possa entrare unicamente chi ha fatto il vaccino. "Chi non ha fatto il vaccino non e' giusto che lavori nel sistema sanitario. Non e' un problema solo per se stesso, ma anche per le persone che assiste". Lo sostiene Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, tra i primi vaccinati oggi contro il coronavirus in Liguria.

"Lo abbiamo visto anche qui al San Martino, tante volte gli operatori sanitari hanno portato il contagio alle persone - spiega Bassetti -. Dobbiamo arrivare ad avere una copertura del 100%, non esiste 80-85%. Degli operatori sanitari chiunque dev'essere vaccinato".

(ITALPRESS).