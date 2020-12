Per il 2021 gli adolescenti sognano di tornare a viaggiare E' l'esito di un sondaggio online realizzato da Radioimmaginaria

Un adolescente su tre si augura di potere tornare nel 2021 a fare un lungo viaggio, quasi la stessa percentuale di intervistati vorrebbe rivedere al piu' presto i compagni di classe, mentre il 15% ha intenzione di fidanzarsi e a un 13% piacerebbe tornare a scuola in presenza. E' l'esito di un sondaggio online realizzato da Radioimmaginaria, il network europeo degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni con piu' di 300 speaker provenienti da 50 citta' e 8 Paesi diversi.

Ma cosa manchera' ai ragazzi del Capodanno ormai vicino? Dalle oltre cento risposte arrivate e' emerso che la stragrande maggioranza trascorrera' la notte del 31 dicembre insieme alla propria famiglia, e contrariamente a quello che si potrebbe pensare, la cosa che manchera' di piu' agli intervistati di questo capodanno sara' il cenone con la famiglia allargata (48%), ma anche i fuochi d'artificio in piazza a mezzanotte (28%) e la serata in discoteca (19%).

Il capodanno 2021 sara' per ovvi motivi diverso rispetto agli anni scorsi: il 20% degli intervistati non fara' nulla e il 15% si accontentera' di una videochiamata con gli amici. Per fare compagnia ai ragazzi e festeggiare insieme l'anno nuovo Radioimmaginaria sara' in diretta dalle 22 del 31 dicembre 2020 alle 00:45 dell'1 gennaio. L'anno del Covid-19 per il 34% degli intervistati si e' rivelato essere un anno di incertezza ma anche preoccupazione per la salute dei familiari (31%) e per la scuola (28%). Quasi la meta' degli adolescenti (43%) anche per il 2021 ha ancora incertezza e dubbi, mentre un 31% lo vede con entusiasmo e voglia di riscatto, e un 26% lo affrontera' con speranza. Sempre per tenersi compagnia una parte della diretta di Capodanno organizzata da Radioimmaginaria sara' dedicata a un format speciale chiamato "Ti saluto perche' mi manchi": per qualche minuto attraverso lo schermo saranno messi in contatto due amici che non si vedono da tantissimo tempo e che hanno voglia di riabbracciarsi. La diretta audio-video sara' trasmessa su www.radioimmaginaria.it.

