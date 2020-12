A year in a search, scopri la parola più cercata nel 2020 La classifica dei trend di Google

Il 2020 è stato l'anno che ha messo a dura prova chiunque in qualsiasi parte del mondo. "A year in a search", la classifica dei trend del motore di ricerca Google, non interrompe la tradizione e ha pubblicato un video recap di tutte le parole più cercate sul world wide web.

Google ha rilasciato un video interattivo che racchiude tutti gli eventi più significativi del 2020. Le parola più cercata, ovviamente, è Coronavirus che domina la classifica: già da inizio anno, quando le informazioni erano solamente inerenti a un'epidemia di influenza in Cina, le ricerche dicevano molto di più di quanto si fosse disposti ad ammettere.

L’emergenza sanitaria e il modo in cui il Covid-19 ha cambiato in questi mesi le abitudini delle persone si leggono tra le righe della maggior parte delle ricerche su Google e degli argomenti che sono stati di tendenza quest’anno. È stato chiesto a Google il significato delle parole "pandemia", "Mes", "DPCM", "congiunti" e, anche se con meno frequenza, "smart working" e "lockdown".

In classifica si possono trovare anche le varie ricerche su "Come Fare..?" e i primi risultati sono, anche in questo caso, legate alla pandemia: "mascherine antivirus" e "disinfettante", i due alleati per eccellenza e raccomandati dalle autorità sanitarie per ridurre il rischio di contagio, e inevitabilmente anche "tampone" e "domanda di reddito di emergenza".

Tra le parole più cercate c'è anche "Elezioni USA", l’evento politico più atteso di questo 2020. Dalle manifestazioni Black Lives Matter agli scontri con la polizia nelle maggiori città americane.

Il 2020 è stato anche l’anno delle scomparse dei volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport: dai due campioni sportivi Kobe Bryant e Maradona, ai personaggi amati dal pubblico italiano come Gigi Proietti ed Ezio Bosso. Alla loro morte, gli utenti hanno cercato in rete informazioni, contenuti commemorativi, facendone entrare i nomi tra i trend di ricerca. Passando per i leader politici come Giuseppe Conte, Boris Johnson e Kim Jong-un, le ricerche degli utenti su Google hanno incoronato numerosi altri personaggi pubblici come persone dell’anno, spesso seguendo l’andamento della cronaca.