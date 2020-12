Covid-19, arrivato a Malpensa il primo carico di vaccini La campagna di vaccinazione si intensificherà a partire da mercoledì

Intorno alle 4 di questa notte è arrivato a Malpensa uno dei sei aerei che oggi portano in Italia la prima fornitura settimanale di 470mila dosi di vaccino. Il carico è stato scortato all'esterno dell'aeroporto dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia.

Il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha inviato domenica 27 dicembre i primi vaccini consegnati all'Italia dalla Pfizer e sono stati già vaccinati 8.361 italiani, pari all'86% delle 9.750 dosi distribuite. La campagna di vaccinazione di massa si intensificherà a partire da mercoledì, quando arriveranno in Italia 469.950 dosi di vaccino Pfizer destinati ai siti di somministrazione individuati dal Commissario in accordo con le Regioni. Le consegne proseguiranno anche nelle giornata del 31 dicembre per poi proseguire con un ritmo settimanale.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato un report con le percentuali aggiornate delle persone vaccinate.