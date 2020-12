Bonus vacanze, Agenzia entrate segnala possibili truffe Attenzione ad account che offrono la possibilità di convertire in denaro i bonus vacanze

E' emersa di recente la presenza, su alcuni social network tra cui Instagram, di account che offrono la possibilita' di convertire in denaro i bonus vacanze che i cittadini hanno attivato attraverso la App IO, ma non ancora utilizzato per un soggiorno turistico. Alcuni cittadini, inoltre, hanno segnalato account o banner che pubblicizzano offerte turistiche particolarmente convenienti e che, una volta ottenuti il codice fiscale del cittadino e il codice univoco (o il QRcode) del Bonus vacanze, vengono chiusi e "scompaiono" dal web. In realta', si tratta di vere e proprie truffe ai danni di cittadini, il cui bonus viene "bruciato" e non puo' piu' essere utilizzato ne' rigenerato in alcun modo. L'Agenzia delle entrate, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e PagoPA SpA, hanno gia' avviato le verifiche opportune e invitano i cittadini alla massima cautela e a utilizzare l'agevolazione come espressamente previsto dalle norme.

(ITALPRESS).