Vaccini: sanitari encomiabili, si lavora senza sosta Il ministro Francesco Boccia: "E' la migliore risposta alle polemiche"

"Grazie a tutte le Regioni e agli operatori sanitari italiani che lavorano senza sosta In queste ore in molte Regioni italiane il personale sanitario e amministrativo, con la collaborazione delle forze dell'ordine e delle forze armate, è al lavoro per la somministrazione dei vaccini. Nelle prossime ore anche le regioni bloccate dal maltempo passeranno alla fase operativa a tempo pieno." Lo ha detto con entusiasmo il ministro Francesco Boccia.

"Ai presidenti di tutte le regioni italiane e alle donne e agli uomini che hanno lasciato le loro famiglie per essere negli ospedali anche in queste ore il grazie del governo.

Questo lavoro senza sosta per le vaccinazioni è la migliore risposta a chi mina con polemiche sterili l'unità nazionale. E rappresenta soprattutto la speranza per il 2021. In un momento così difficile per l’Italia il lavoro silenzioso e prezioso dei servitori dello Stato merita il nostro più sentito grazie."