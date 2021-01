Sanità, Speranza: i professionisti, la risorsa più importante Oltre 6 miliardi di euro il fondo sanitario, piu' che negli ultimi 5 anni sommati insieme

In questo anno appena trascorso tutti hanno compreso l'importanza di un servizio sanitario nazionale forte".

Lo afferma in una nota stampa il Ministro della Salute, Roberto Speranza. "In pochi mesi abbiamo accresciuto di oltre 6 miliardi di euro il fondo sanitario, piu' che negli ultimi 5 anni sommati insieme. Nella Legge di Bilancio appena approvata confermiamo questo aumento del Fondo e aggiungiamo un altro miliardo. Oltre ad altri 2 miliardi sull'edilizia sanitaria. Ma la risorsa piu' importante sono le persone: i nostri medici, i nostri infermieri e i nostri professionisti sanitari. Abbiamo assunto oltre 60mila persone e finanziato aumenti di stipendio stabili per circa 1 miliardo di euro con l'aumento dell'indennita' di esclusivita' per medici e dirigenti sanitari e l'introduzione dell'indennita' infermieristica", aggiunge il Ministro della Salute.