In Italia già 33mila vaccinati Il dato aggiornato ad oggi

E' salito a 32.969 il totale delle vaccinazioni anti-Covid in Italia. E' il dato, aggiornato a poco dopo le 13, del report pubblicato sul sito del Governo, nella sezione del Commissario all'emergenza. In precedenza intorno alle 23.30 del 31 dicembre il totale si attestava a 22.789. Secondo i dati del report si conferma in testa il Lazio con 6.170 somministrazioni. Seguono Piemonte con 5.077, Veneto con 4.035, Emilia Romagna con 3.161, Campania con 2.204, Lombardia con 2.171, Friuli Venezia Giulia con 1.948, Toscana con 1.472, Puglia con 1.209, Liguria con 1.125. La fascia d'età più vaccinata è quella tra i 50 e i 59 anni, con una netta prevalenza di operatori sanitari e sociosanitari.