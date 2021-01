Benvenuti Alessandro e Aurora, i primi nati a Roma Il messaggio del sindaco Virginia Raggi

"Benvenuti Alessandro e Aurora, i primi nati a Roma di questo 2021. Come da tradizione apriamo il nuovo anno dando il benvenuto ai primi nati nella nostra città." Così il sindaco di Roma Virginia Raggi nel primo dell'anno.

"Sono convinta che accoglierli quest’anno, dopo un 2020 così difficile, sia ancora più importante: desidero fare i miei migliori auguri alle mamme e ai papà per uno splendido futuro.

Purtroppo l’emergenza sanitaria non mi ha permesso di andare a far loro visita in ospedale, per festeggiare insieme alle famiglie. Ecco perché desidero farlo con questo messaggio. È importante per me essere al loro fianco, anche se a distanza.

Abbiamo passato un anno complicato, doloroso e incerto, ma sono stati mesi in cui la nostra comunità ha saputo dimostrare un’unione e una forza inaspettate. A questo proposito mi viene in mente uno scatto ormai diventato celebre: un neonato che si aggrappa con tutte le sue forze alla mascherina del dottore che l’ha aiutato a venire al mondo. Una foto che riaccende la fiducia nel futuro, piena di vita.

Oggi celebriamo il primo giorno di un nuovo anno con la stessa speranza e felicità con cui tutti i neo genitori hanno accolto i loro piccoli. Nell’attesa di poterci riabbracciare presto, li saluto con affetto. Restiamo uniti."