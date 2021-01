Doping, Papa: non è solo un imbroglio, annulla la dignità Il pontefice in una intervista alla Gazzetta dello Sport

"Nessun campione si costruisce in laboratorio. A volte è accaduto, e non possiamo essere certi che non succederà ancora, anche se speriamo di no! Ma il tempo smaschera i talenti originali da quelli costruiti: un campione nasce e si rinforza con l’allenamento. Il doping nello sport non è soltanto un imbroglio, è una scorciatoia che annulla la dignità". Lo ha detto Papa Francesco in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. "Il talento è un dono ricevuto ma questo non basta - aggiunge il pontefice - tu ci devi lavorare sopra. Allenarsi, allora, sarà prendersi cura del talento, cercare di farlo maturare al massimo delle sue possibilità".