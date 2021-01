Maltempo: nevica in Trentino, superati i 2 metri in quota Al rifugio Graffer sul Groste' nella zona di Madonna di Campiglio ci sono due metri di neve

In Trentino continua a nevicare anche a fondovalle. Il limite delle nevicate nel corso della giornata salira' fino a circa 800 metri ma nella notte si sono registrate copiose nevicate in diverse zone della provincia. Nevica in tutta la Valle dell'Adige da Egna fino a quasi ad Affi ma non vengono segnalati disagi alla circolazione sull'autostrada 'A22 del Brennero' dove le corsie sono bagnate. A Passo Rolle nel Trentino orientale questa mattina e' stata misurata una coltre nevosa di 228 centimetri (e' compresa anche la nevicata del 28 dicembre scorso) ma il primato spetta a Capanna Presena sopra il paese di Vermiglio con 265. Al rifugio Graffer sul Groste' nella zona di Madonna di Campiglio ci sono due metri di neve e a San Martino di Castrozza oltre un metro.