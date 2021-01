Vaccino: Sardegna, somministrato solo 1,9% dosi ricevute La Sardegna è fra le ultime regioni per percentuale vaccini somministrati

Con appena l'1,9% la Sardegna e' fra le ultime regioni per percentuale vaccini contro il coronavirus somministrati sul totale di dosi ricevute da fine dicembre. Nell'isola ne risultano arrivate 12.855 e utilizzate solo 242, secondo dati dell'Istituto superiore di sanita' aggiornati alle 23.30 di ieri. La campagna vaccinale e' cominciata a livello nazionale il 31 dicembre scorso. In tutta Italia dal 30 dicembre al 1 gennaio sono state consegnate 469.940 dosi di vaccino, che si sono aggiunte alle prima 9.759 arrivate il 27 dicembre: ne sono state somministrate finora 45.667. In percentuale, peggio della Sardegna hanno fatto solo Abruzzo e Molise (1,7%), mentre i dati migliori sono quelli comunicati da Provincia di Trento (che ha gia' somministrato il 34,8% delle dosi ricevute), Lazio (col 20,3%), Friuli Venezia Giulia (16,3%), Provincia autonoma di Bolzano (16,2%) e Veneto, col 15,5%.