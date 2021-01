Zingaretti: "Quando sarà il mio turno mi vaccinerò" Il segretario Pd in visita all'ospedale Santo Spirito

Il presidente della Regione Lazio e segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, stamattina si e' recato all'ospedale Santo Spirito di Roma per una visita agli ambulatori in occasione della campagna vaccinale contro il Covid-19 e ha reso noto che effettuera' il vaccino quando sara' il suo turno. "Anche oggi che e' domenica un passaggio negli ambulatori per dire grazie agli operatori della sanita' regionale che stanno andando avanti nella campagna vaccinale - ha detto Zingaretti -. Grazie perche' siamo tutte e tutti impegnati, con numeri nella nostra regione davvero ottimi. Anche io ho preso l'impegno e quando sara' il mio turno mi vaccinero', anche se come ex paziente sono immune".