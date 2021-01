Approvato il regolamento per il Fondo Calabria competitiva Sostegno al sistema economico e produttivo calabrese e di aiuto alle imprese

Approvato il regolamento per il Fondo Calabria competitiva, istituito dalla Regione Calabria. Si tratta di una ulteriore misura di sostegno al sistema economico e produttivo calabrese e di aiuto alle imprese per far fronte alla situazione di carenza di liquidita' conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid -19. La dotazione finanziaria iniziale di 40 milioni di euro a valere sul Por Calabria Fesr/Fse 2014/2020, prevede la concessione di finanziamenti rimborsabili a tasso agevolato alle realta' produttive di piccole dimensioni per offrire in modo rapido ed efficace la disponibilita' liquida per contrastare i danni arrecati dalla crisi connessa alla pandemia e per preservare, al tempo stesso, la continuita' dell'attivita' economica e i livelli occupazionali. Possono accedere al finanziamento, concesso a un tasso di interesse del 0,69% annuo, microimprese e piccole imprese (ditta individuale, societa' di persone o societa' di capitali), in situazione di temporanea difficolta' finanziaria, costituite da almeno 2 anni solari e aventi unita' operativa in Calabria e operanti nei settori di attivita' specificamente previsti.