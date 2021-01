Puglia: stop a ricoveri Covid per ascensori in tilt La denuncia del capogruppo della Lega alla Regione Puglia, Davide Bellomo

La coperta gia' corta per la mancanza di posti letto in Puglia per i pazienti Covid-19 diventa ancora piu' corta nel sud est barese".

E' quando affermato dal Capogruppo della Lega alla Regione Puglia, Davide Bellomo, a seguito del dirottamento dei contagiati dall'Ospedale San Giacomo di Monopoli al Miulli di Acquaviva delle Fonti ed al Policlinico di Bari a causa della rottura, da piu' di 20 giorni, degli ascensori utilizzati dal nosocomio per trasferire i pazienti nell'area preposta al trattamento dei sintomi da Covid-19.

"E' inammissibile" - sostiene Bellomo- "che i pazienti del sud est barese con sintomatologia da Covid siano trasferiti a piu' di 50 km quando un reparto Covid a Monopoli c'e' ed e' inutilizzato per colpa degli ascensori fuori servizio. Non possiamo permetterci assolutamente un'ulteriore diminuzione di posti letto, se da giugno ad oggi questo e' il modo in cui il duo a Emiliano-Lopalco si e' preparato per questa nuova ondata, siamo davvero sull'orlo del precipizio".