Superate le 10.800 dosi di vaccino anticovid in Puglia Solo nella giornata di oggi sono state effettuate oltre 4mila vaccinazioni.

"In Puglia abbiamo superato le 10.800 dosi di vaccino anticovid gia' somministrate. Solo nella giornata di oggi sono state effettuate oltre 4mila vaccinazioni. Sono numeri che danno il senso del grande lavoro portato avanti nelle decine di postazioni impegnate in tutta la regione nelle attivita' di vaccinazione del personale sanitario e degli ospiti e operatori delle Rsa. Si lavora dalla mattina alla sera per garantire la massima copertura". Lo dichiata l'assessore alla Sanita' Pier Luigi Lopalco.