Trasporti: è scontro sui divieti nel nord est In campo le Camere di commercio preoccupate per l'inasprimento del divieto di transito notturno

Il 20 novembre 2020 e' stata pubblicata l'ordinanza del Presidente del Tirolo che prevede un inasprimento del divieto di transito nelle ore notturne. Il divieto, poco utile ai fini ambientali, discrimina gli autotrasportatori e danneggia le imprese italiane.

Le Unioni regionali delle Camere di commercio di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e le Camere di commercio di Bolzano, Modena, Trento e Verona sono "fortemente preoccupate per l'inasprimento del divieto di transito notturno emanato dal Governo tirolese, una delle tante limitazioni al traffico merci in Tirolo, che per l'Italia comporta un aumento dei costi di trasporto e quindi dei prezzi al consumatore finale.

Nel mezzo di una pandemia globale il Governo tirolese ha deciso un blocco notturno - di fatto totale - del traffico merci. Il divieto vale anche per gli automezzi euro 6 di ultima generazione che, come dimostrato da studi recenti, sono piu' puliti della maggior parte delle autovetture in circolazione".