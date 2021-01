Maltempo in Italia: è allerta in ben otto regioni Neve e piogge da nord a sud

Pioggia e neve non daranno tregua all'Italia in questi giorni. La Protezione civile nazionale comunica che per domani è stato valutato lo stato di allerta gialla per otto regioni, Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Campania e gran parte di Emilia-Romagna, Abruzzo e Basilicata. L'avviso, prevede dalle prime ore di domani il persistere di nevicate su Piemonte, Lombardia sud-occidentale, entroterra ligure ed Emilia-Romagna occidentale, a quote mediamente superiori ai 200-500 metri. Nevicate anche su Lazio, specie sui settori orientali, e su Toscana, Abruzzo, Molise a quote mediamente superiori ai 700-900 metri. Previste, inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Campania. Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.