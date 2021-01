Vaccino italiano Reithera è promettente, ne basta una dose Conferenza allo Spallanzani sui risultati della prima fase del vaccino tutto made in Italy

"Risultati piu' che promettenti che giustificano un ulteriore sviluppo del vaccino". Cosi' Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanita' e componente del Cts, in conferenza allo Spallanzani per presentare i risultati della fase 1 del vaccino italiano Reithera Grad-Cov2 in vista della fase 2.

"Abbiamo iniziato la sperimentazione il 24 agosto e a 21 gironi non è stato osservato nessun evento avverso. Ci sono stati effetti indesiderati nel sito di iniezione, ma assolutamente rientrati senza la necessità di intervento medico e minori rispetto ai vaccini di Pfizer e Moderna. Il vaccino produce anticorpi neutralizzanti" rilevabili nel 92% delle persone vaccinate e "usato in emergenza basta una sola dosen linea con i vaccini Pfizer e Moderna". Lo ha spiegato Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Inmi Spallanzani di Roma, presentando all'Inmi i risultati della Fase 1

"Oggi abbiamo i risultati sperati: questa partecipazione darà la possibilità ai cittadini italiani di accedere a un VACCINO in modo sostenibile, sia per la popolazione da trattare che per la modalità di accesso". Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Aifa, l'agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, intervenuto alla presentazione.

Il Vaccino anti Covid tutto italiano il Grad-CoV2, che ReiThera sta mettendo a punto nei laboratori di Castel Romano "e' immunogenico, e' ben tollerato, protegge dall'infezione. Gli studi continuano nel tempo e serviranno a consolidare i dati di sicurezza e protezione" spiega Antonella Folgori, presidente di ReiThera, nel corso della conferenza stampa. Questo e' "sviluppato con nuova tecnologia, in questo caso parliamo di vaccini genetici, basati su vettori virali, estremamente rapidi nel loro sviluppo e rappresentano piattaforme vaccinali idonee per combattere virus emergenti", ha detto Folgori, sottolineando che nel particolare ReiThera si e' specializzata nei vettori virali e il team scientifico e' stato "pioniere negli anni" ed ha sviluppato vaccini contro importanti malattie infettive e sono oggi in studio avanzato (malaria, virus respiratorio incistiale, Ebola). Nella lotta al Covid, ReiThera "ha messo in campo tutte le nostre risorse e capacita' a partire dal febbraio scorso", ha detto inoltre Folgori.

"Possiamo mirare a una produzione di 100 milioni di dosi l'anno,il nostro vaccino e' stabile a una temperatura tra 2 e 8 gradi". aggiunge Antonella Folgori

Per il commissario all'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, oggi "e' una giornata importante. Arcuri si e' detto convinto che "uno Stato illuminato debba, mai come ora, raggiungere due risultati: dipendere il meno possibile dagli altri e costruire una capacita' propria", ed in questo, ha ricordato il commissario, "da luglio non importiamo piu' alcun presidio sanitario ed oggi, ad esempio, abbiamo una produzione di ventilatori sufficienti ai nostri bisogni". Ora cerchiamo di "avere una certa indipendenza anche nella produzione di vaccini e lasciamo a chi verra' dopo una capacita' di ricerca che prima non avevamo. Con il fine di finanziare la ricerca lo Stato "entrera' nel capitale di Reithera" per garantire il sostegno "durante la fase 2 e la fase 3 della sperimentazione del nuovo vaccino".

"Il succo della grande scommessa che sta avendo risultati positivi è che la ricerca e la scienza italiana hanno partecipato con grandissimi risultati che aiuteranno ad affrontare il debellare il dramma del coronavirus sul pianeta Terra grazie alla dedizione della ricerca. Sono orgoglioso di aver sostenuto quella che era solo una scommessa. Un monodose che si mantiene tra 2 e 8 gradi è qualcosa di rivoluzionario". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.