Monteleone di Puglia tra i comuni più sicuri in Italia Grande senso di responsabilità da parte della popolazione che si è blindata sin da subito

"Da oggi Monteleone, paese più alto della Puglia al confine con l'Irpinia, è ritornato ad essere un Comune Covid free. Anche l’ultimo nostro concittadino in isolamento domiciliare, per una accertata positività al Covid19, è risultato negativo al tampone molecolare." Ad annunciarlo con soddisfazione è il sindaco Giovanni Campese.

"Siamo uno dei pochissimi comuni dove il contagio da Coronavirus ha coinvolto, per nostra fortuna, pochissime persone e nella stragrande maggioranza dei casi tutti asintomatici. Il risultato raggiunto, che ci auguriamo possa continuare, lo dobbiamo anche al comportamento irreprensibile, serio e corretto della gran parte della cittadinanza che ha rispettato tutte le disposizioni impartite dal Governo, dalla Regione e dal Comune.

Naturalmente il “nemico invisibile” è sempre in agguato e pertanto non bisogna abbassare il livello dì attenzione. Che sia di buon auspicio per l’anno appena iniziato."

Una comunità fatta prevalentemente di persone anziane che si è blindata sin da subito, mostrando un grande senso di responsabilità.