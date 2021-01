Roma: sequestrato circolo abusivo a San Basilio Raggi: "Ora finalmente potremo ridare questo spazio ai cittadini"

Nel quartiere San Basilio ci sono luoghi che per decenni sono rimasti abbandonati. Oggi abbiamo recuperato un'area abusiva di 600 metri quadri, che rappresentava una ferita aperta per il territorio". Lo ha scritto su facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Era un posto conosciuto - spiega -, un circolo bocciofilo fatiscente e con allacci abusivi. Praticamente e' stato costruito su un'area verde, sottratta a famiglie e residenti di zona. Stamani insieme agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale abbiamo sequestrato i locali abusivi e avviato tutti i controlli di rito. Ora finalmente potremo ridare questo spazio ai cittadini. Nelle periferie la presenza delle istituzioni e' fondamentale. E' importante riportare speranza e fiducia in quei territori che per troppo tempo sono stati abbandonati e inascoltati. I cittadini di San Basilio stanno giorno dopo giorno riconquistando il loro quartiere. E noi siamo in prima linea al loro fianco".