191.011 i vaccini anti Covid-19 somministrati finora in Italia Predominanza di donne (155.662) sugli uomini (75.389)

Sono 191.011 i vaccini anti Covid-19 somministrati finora in Italia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, alle 17,45 di oggi e' stato somministrato il 39,8% delle dosi a disposizione. In particolare il vaccino e' stato inoculato a 166.364 operatori sanitari, 14.864 personale non sanitario e a 9.783 ospiti di strutture residenziali. Con una predominanza di donne (155.662) sugli uomini (75.389). Guida la classifica delle regioni virtuose la Provincia autonoma di Trento (67,7%), seguita da Lazio (64,8%), Toscana (56%) e Veneto (55,6%). Fanalino di coda la Calabria (6%).

Tra le regioni ben posizionate l'Abruzzo (44,5%), Basilicata (46,9), Campania (49%), Emilia Romagna (42,4%), Friuli Venezia Giulia (41,5%), Sicilia (41%), Piemonte (43,5%), Puglia (43,1%), Umbria (41,5%). A meta' classifica Provincia Autonoma di Bolzano (34,6), Liguria (34,6%) e Marche (38,4%). Piu' indietro Valle d'Aosta (18,7%), Lombardia (14%), Molise (12%), Sardegna (7,5%).